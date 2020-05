Ovog ljeta turisti će imati ograničeno vrijeme boravka na plažama

Turisti će možda imati ograničeno vrijeme boravka na plažama Španije, prenosi Sun.



Reginalna vlada u Kosta del Solu insistira na tome da se turistima ograniči boravak na plažama od 4 sata dnevno bilo u prijepodnevnim ili popodnevnim satima, kako bi se izbjegle gužve tokom ljetnih odmora, prenosi Telegraf.

Takođe preporučuju da se turisti istuširaju prije nego što napuste svoj hotel ili apartman i da to učine kada se vrate s plaže.

Roditelje male djece se upozoravaju da im djeca ne ostavljaju kofice i lopatice bilo gdje po plaži kako bi bilo ko mogao da ih uzme.

Ove preporuke objavljenje su u držanom biltenu koji je objavila regionalna vlada Andaluzije.

Oni navode da će ljudi morati da se naviknu na to da će odlazak na plažu biti dosta drugačiji od onoga kako smo do sada to praktikovali.

Očekuje se da će se mnoge plaže u regionu ponovo otvoriti sljedećeg ponedjeljka budući da svi moraju da prođu kroz četvorostepeni program oporavka od korona virusa.

Neke plaže predlažu oznake za sunčanje i oivičena područja kako bi se osigurala socijalna distanca.

Ljudi koji sada putuju u Španiju su u obavezi da se izoluju, ali ove karantinske mjere biće ukinute tokom juna.