Ovo su turski MMA borci o kojima bruji Evropa: Spasli staricu i policajca od sigurne smrti

Makail Ozen i Redžep Gultekin, kako su prenijeli austrijski mediji, na kratko se pojavljuju u viralnom video snimku koji je zabilježen tokom sinoćne pucnjave.

Na snimku se čuje kako Ozen viče na turskom "u zaklon", dok su pokušavali da se sklone iza betonskog ulaza u metro. Sve vrijeme su meci leteli oko njihovih glava.

"Starica je išla ka mjestu gdje je izbio okršaj, pješice. Kada smo je vidjeli zaustavili smo je i odveli niz stepenice. Odveli smo je na bezbjedno. Onda smo se vratili na stanicu, vidio sam ranjenog policajca", rekao je Ozen za turski list Hurijet.

The Turks Mikail Özen and Recep Tayyip Gültekin were in the area of the terror attack in #Vienna, #Austria.▪️Gültekin and Özen carried an injured police officer to the ambulance.▪️They drove an old woman in the area to safety after alarming the police.pic.twitter.com/93HIyaGOsD

