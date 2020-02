Ovo su prvi gradovi u Evropi koji su u izolaciji zbog koronavirusa

Tako će se u svojevrsnoj izolaciji naći deset gradova i opština u Lombardiji, gdje živi preko 50.000 ljudi, kao i gradić Voš sa 3.000 stanovnika u regionu Veneto.

Zabilježeni su slučajevi u Milanu, Torinu i drugim većim gradovima sjeverne Italije.

Inter Milan's Serie A game tomorrow has been postponed amid coronavirus fears.

The Italian government has called off a number of sporting events after a second person died from the virus.

