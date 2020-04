Ovo je trenutak istine za EU - ili 400 milijardi evra ili raspad: Dramatična izjava Makrona

Dramatične izjave francuskog predsjednika Emanuela Makrona svojevrsni su ultimatum bogatijim i fiskalno odgovornijim zemljama sjeverne Evrope da moraju pristati na zajedničko finansiranje oporavka pod uslovima južnih zemalja ili Evropska unija više neće postojati jer će, prema njegovom mišljenju, izgubiti smisao.

Makron je u Jelisejskoj palati dao intervju za Fajnenšel tajms u kojem je poručio kako EU „nema izbora“ nego „izdati zajednički dug sa zajedničkim garancijama“, a kako bi se finansirale članice prema njihovim potrebama.

Poznato je da se Njemačka i Holandija protive toj ideji. Makron insistira da je ovo „trenutak istine“ za Evropu, za njeno zajedničko tržište i solidarnost tokom pandemije. „Ako ovo ne učinimo danas, kažem vam da će populisti pobijediti – danas, sutra, dan nakon toga, u Italiji, možda Francuskoj i drugdje“, dramatično je naglasio Makron .

Francuska traži dodatnih 400 milijardi evra alokacije iz EU proračuna na sredstva koja su već osigurala Evropska centralna banka i ostale EU institucije. Na pitanje šta će se dogoditi ako se ne postigne sporazum oko takvog fonda, hoće li doći do kolapsa evrozone, Makron je odgovorio eksplicitno:

„Da, moramo biti jasni – i evropske ideje... Ne možete imati zajedničko tržište ako neke žrtvujete.“

Očigledno je da se u EU odvija ogromna finansijska drama, kao i da su južene zemlje svjesne kako dugoročno više ne mogu kontrolisati putanje fiskalnih dugova.

Istovremeno, sada su već i javne finansije severnih zemalja takođe vrlo zategnute pa ne žele ugroziti svoje nacionalne ekonomske, zdravstvene i socijalne sisteme pomažući jugu.

U situaciji kad značajno rastu prinosi odnosno cijena italijanskog duga u odnosu na cijenu po kojoj se zadužuju Nijemci, očigledno je da se upravo čistom finansijskom mehanikom trenutno još više produbljuje jaz između grupe južnih i sjevernih zemalja.

Makronova je procjena kako su mnoge zemlje ionako već pogazile odrednice EU sporazuma pa finansiraju posljedice COVID-19 krize izvan dogovorenih okvira.

„Mi ćemo nacionalizovati nadnice i P&L (profit and loss – finansijske račune) skoro svih naših biznisa… Sve naše ekonomije, uključujući one liberalne to rade. To je protiv svih pravila, ali je tako.“

Makron je rekao kako je u konstantnom dijalogu s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel i holandskim premijerom Markom Ruteom oko finansiranja oporavka EU. Uz to je podsjetio kako se ne bi trebala ponoviti greška kakvu je napravila Francuska kad je nakon prvog svjetskog rata insistirala na repatrijaciji od Njemačke, što je rezultiralo Hitlerovim populizmom i katastrofom drugog svjetskog rata. Makron smatra kako danas svijetu treba nešto poput Maršalovog plana ili „helikopterskog novca“.