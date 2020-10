Ovo je nova opasnost u svijetu i u vlasništvu je Sjeverne Koreje

Kim je obećao da će i dalje jačati “odbrambeno ratno odvraćanje” kako bi se suprotstavio sve većim nuklearnim i drugim pretnjama, prenosi Jonhap.

Agencija primjećuje da u govoru nije pominjao Sjedinjene Američke Države.

U zemlji je jubilej obilježen nizom koncerata i festivala, a proslava se u regionu posmatra kao događaj na kojem bi Kim mogao da pošalje poruke domaćoj i inostranoj javnosti, prenosi Rojters.

Državna televizija emitovala je uređeni video snimak događaja u subotu, nakon što se čitav dan ćutalo o paradi koja je održana na nedavno renoviranom Trgu Kim Il Sunga u Pjongjangu.

Zvaničnici u Seulu i Vašingtonu rekli su da bi Sjeverna Koreja mogla da otkrije strateško oružje. U prvim snimcima parade viđene su konvencionalne trupe kako marširaju u formaciji, rakete na vozilima koje su izgledale kao balističke, navodi Rojters.

Te informacije potvrdila je i agencija AFP, a kako javlja “Rojters” pozivajući se na analitičare, radi se o projektilu kakav Sjeverna Koreja još nije pokazala javno.

Na snimku se vidi kako se Kim, okružen vojnim oficiroma okićenim medaljama, pojavljuje dok sat otkucava ponoć. Obučen u sivo odjelo i kravatu, on je mahao okupljenima i primio cvijeće od djece.

Kim je zahvalio vojsci na čvrstom odgovoru na prirodne katastrofe i sprečavanju izbijanja epidemije korona virusa i poželio Južnoj Koreji brz oporavak od epidemije izrazivši nadu da će se “Svjever i Jug ponovo uzeti za ruke kada korona kriza prođe”.

North Korea marked the 75th anniversary of the founding of its ruling Workers' Party with a predawn military parade on Saturday (Oct 10).

North Korean leader Kim Jong Un made an appearance, waving to the crowd and accepting flowers from children while surrounded by military pic.twitter.com/k2GpYMFbsY

