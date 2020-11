Ovo je napadač iz Beča: Poginula jedna osoba, ranjeno nekoliko

Napadač je trenutno u bjekstvu, a taj dio grada su preplavile jake policijske snage.

Bečka policija je pokrenula veliku akciju radi hapšenja naoružanog napadača, i apelovali su na građane da izbjegavaju Švedenplac.

Na Tviteru je objavljen i snimak za koji se tvrdi da predstavlja naoružanog napadača, na kome se jasno vidi da u rukama drži poluautomatsku pušku.

Footage of the #Vienna terrorist, who reports say is still at large.

Prayers for Vienna. https://t.co/su6ST4Sm8n

— Ryan M Osburn (@RyanMOsburn) November 2, 2020