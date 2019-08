Ovo je kolumbijski "El Čapo": Putuje na mazgi, nema mobilni i nikad ne spava na istom mjestu

Ovaj 48-godišnjak koji nikada dva puta ne spava u istom krevetu, nema mobilni i oslanja se na glasnike koji ga povezuju sa podzemnom mrežom kontakata, mnogo je više od običnog seljaka.

Za njim je raspisana potjernica od pet miliona dolara i koga svijet poznaje po nadimku Otonijel.

Jedan je od najvećih kraljeva droge na svijetu. Nakon što je El Čapo završio u zatvoru, njegov kartel Sinaloa i dalje raste uz pomoć njihovog glavnog dobavljača kokaina u Kolumbiji - kartela Golfa koga vodi upravo Otonijel.

Check out our recently updated profile of Urabeños Commander-in-Chief Dairo Antonio Usuga:https://t.co/hL1tT20eOd pic.twitter.com/EttEcWN62J

