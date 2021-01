Ovo je čovjek kojeg FBI traži zbog ubistva policajca na Kapitolu

FBI je objavio fotografiju osobe koju se sumnjiči da je povezana s ubistvom američkog policajca Brajana D. Siknika na Kapitolu, napisao je na Tviteru senator Bil Kasidi.

Kasidi, iz redova republikanaca, uz svoj tvit stavio je fotografiju starijeg muškarca sa plavom kapom na kojoj su ispisana slova "CFD" te je pozvao sve koji ga možda prepoznaju da kontaktiraju FBI.

Ranije je FBI u Njujorku uhapsio još jednu osobu zbog mogućeg sudjelovanja u neredima na Kapitolu.

Portprolka FBI-ja je rekla da su agenti uhitili Arona Mostofskog za kojeg mediji tvrde da je sin suca na njujorškom Vrhovnom sudu Shlomea Mostofskog.

Agencija Rojters piše da za sada ne zna s kojom će se optužnicom Mostofski suočiti.

U.S. Capitol Police just shared this picture with me. This man is wanted for questioning in connection with the murder of fallen Capitol Police Officer Brian Sicknick.

If you recognize this man, please call FBI at 1-800-225-5324 or visit https://t.co/rl0XXPPml6 pic.twitter.com/i9BDi2wBK4