Ovo je Alena, žrtva porodičnog nasilja: "Mnogo me boli dok dišem"

Друзья! Не перестану благодарить Вас за Вашу Поддержку! ⠀ Итак, синяки рассасываются, как на лице, так и по телу, но пока что дышать ещё больно. ⠀ Вчера снова беседовали с психологом. Моё сознание прекратило блокировать ощущения и тактильные воспоминания, вторую ночь подряд, я снова и снова чувствую и ощущаю тот страх, те удары на своём теле. Ещё вчера была первый день, когда я позавтракала, пообедала и поужинала , до этого чувство голода отсутствовало и приходилось заставлять себя кушать хотя бы один раз в день. ⠀ Пока что, это все Новости , которыми я могу с вами поделиться.

