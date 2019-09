Ovako izgleda kad Amerikanci bace 40 tona bombi na ostrvo puno terorista

Kako su naveli, američki avioni F-15 i F-35 bombardovali su “ostrvo inficirano ISIS-om” usred rijeke Tigris u Iraku.

– Ovako izgleda kada F-15 i F-35 bace 36.000 kilograma bombi na ostrvo inficirano "Daešom" – napisao je pukovnik Majls B. Kagins na Titeru uz snimak bombardovanja.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island. 🛩💥 هكذا تبدوا الجزيرة الموبوءة بداعش بعد أن أسقطت عليها الطائرات المقاتلة #أف-15 و #أف-35 36,000 كغم من الذخيرة pic.twitter.com/2v6FAEL9Rn

