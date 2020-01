Ovaj čovjek je priznao da je odgovoran za smrt 176 ljudi u padu aviona: "Želio sam da umrem"

On je prihvatio svu odgovornost za tragediju.

- Pošto sam čuo za pad ukrajinskog aviona, želio sam da umrem - rekao je Hadžizade tokom konferencije za medije.

Hadžizadeh je objasnio da se nesreća dogodila u trenutku dok je zemlja iščekivala potencijalni napad Amerike. Izvesnost sukoba između dvije zemlje je nezabeležena još od Islamske revolucije 1979. godine.

Kako se navodi u prvim izjavama, ukrajinski avion je identifikovan kao dolazeći projektil, što je rezultiralo tragedijom.

Hadžizade je naveo da je Revolucionarna garda odmah poslije incidenta obavijestila nadležne da je najvjerovatnije pogodila avion, ipak ova informacija nije bila predočena javnosti dok je mjesto pada aviona istraživano. Ni Revolucionarna garda ni vojska nisu tražile ni očekivale da incident bude skrivan od javnosti, pa je procedura bila ispoštovana, objasnio je Hadžizade.

Commander of the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hajizadeh: I personally accept full responsibility for unintentional downing of Ukrainian plane#Iran#UkrainianPlaneCrash #UkrainianPlane pic.twitter.com/7RaVb2ZIHg

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) January 11, 2020