Otvorila se ogromna rupa i odnijela put u okean

Klizište na brdu iznad puta pokrenulo je tone blata i stabala, a onda je zemlja progutala i dio puta, najpoznatijeg u Kaliforniji, koji vodi duž cijele pacifičke obale te države, pokazuju snimci koje je objavio kalifornijski Departman za transport.

Kako navodi San Fransisko bej kronikl, to se dogodilo u blizini grada Ret Krik, na granici okruga Sen Luis Obispo. Auto-put će ostati zatvoren za saobraćaj.

Drone video captures the scope of the washout along Highway 1 in the Big Sur region. https://t.co/8d84NVyLKH pic.twitter.com/fDzPTLumRl

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) January 30, 2021