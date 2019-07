Скажу честно, я достаточно прохладно отношусь к пляжному отдыху, который длится более 5-7 дней. Но иногда он бывает просто необходим. На море меня сложно застать на лежаке с серьёзным лицом и при полном параде (примерно как на этом фото, которое было с трудом сделано в последний день 🙈) . Обычно не могу усидеть на месте ни минуты, бегаю с веселым пучком на голове, вся в песке и соли. Могу часами прыгать на волнах, совершать заплывы на длительные расстояния и кататься на всех водных аттракционах, какие только возможны 🏄🏽‍♀️ Единственное, что я ещё не освоила, это погружение с аквалангом. Страшновато, но думаю, когда-нибудь решусь. А как вы обычно проводите свой пляжный отдых? #travelstory#travellifestyle#travelblogger#dominicanrepublic#ocean#travelling#pearlbeachclub#puntacana#kati_travels

A post shared by Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) on Sep 8, 2018 at 4:59am PDT