Otkriveno ko je ubica iz Moskve

Jevgenji Manjurov iz Podolska, koji se nalazi na oko 40 kilometara od Moskve, ubio je pripadnika Federalne službe bezbjednosti i ranio još petoro, prije nego što je ubijen.

Policija je pretresla Manjurov stan u četvrtak veče, koji je dijelio sa majkom, navodi Bi-Bi-Si.

Manjurov je bio zaposlen u privatnoj agenciji za poslove obezbjeđenja sa kog je otpušten i nikada nije imao prijatelje koji su ga posjećivali.

Posjedovao je izvjesnu količinu pušaka i učestvovao je na takmičenjima u streljaštvu. Na takmičenju u novembru zauzeo je treće mjesto. Policija je pronašla pet pušaka u pretresu stana uz veliku količinu municije.

Manjurova majka, koja je zadržana na ispitivanju, dodala je kako je čula sina kako u nekoliko navrata priča na engleskom sa "arapima", koji su počeli da zovu kada je izgubio posao. Manjurov je, prema navodima svjedoka, uzvikivao slogane tipične za Islamsku državu kada je otvorio vatru ispred FSB-a.

Gotovo u isto vrijeme kada je izveden napad ispred FSB-a, Putin, bivši službenik KGB-a, prethodnice FSB-a, govorio je u Kremlju na koncertu u čast pripadnika te bezbjednosne agencije, na udaljenosti manjoj od jednog kilometra.

Gunman who opened fire outside FSB headquarters in Moscow identified by local media as a 39-year-old local man who recently finished 3rd in a shooting competition. Motive unknown. https://t.co/UrgO3Y6Sbt

— BNO News (@BNONews) December 19, 2019