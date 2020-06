Otkriveno kako Kim Džong Un zgrće milione "ispod radara"

Analitičari Lukas Kuo i Loren Sung primijetili su prije godinu dana više od 100 brodova u vodama kod luke Haedžu u Sjevernoj Koreji, prenosi "CNN".

U okviru svog rada za vašingtonski Centar za unaprijeđene odbrambene studije, neprofitnu organizaciju koja analizira bezbjednosna pitanja, dvoje analitičara prate saobraćaj u vodama Sjeverne Koreje i sjeveroistočne Azije.

Povod za njihov rad su navodi da Pjongjang prodaje ugalj i drugu vrijednu robu, nekad i u veoma velikim količinama na otvorenom moru, kako bi izbjegao carinu koja mora da primijeni sankcije UN prema Sjevernoj Koreji.

Umjesto da prebace robu u luku prije trgovine, Severnokorejci navodno prebacuju robu sa jednog broda na drugi i prikrivaju njeno porijeklo.

North Korea might be making millions -- and breaking sanctions -- selling sand. Yes, sand.The country is barred from exporting earth and stone under UN sanctions passed in December 2017. Trading North Korean sand is a violation of international law. https://t.co/T8SnBW0ujm

— CNN (@CNN) June 10, 2020