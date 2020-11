Otkriven međunarodni pedofilski lanac, neki od njih silovali i životinje

Australska policija tako tvrdi da je spasila 14 djece, a žrtve su navodno bile podvrgnute seksualnom zlostavljanju i drugim oblicima iskorištavanja.

Istraga je takođe dovela do hapšenja u SAD-u i identifikovala je osumnjičene u Evropi, Aziji, Kanadi i Novom Zelandu, navode vlasti.

Sve su žrtve bile u dobi između 16 mjeseci i 15 godina, priopćila je australska policija, a 16 žrtava pohađalo je jedan dječji vrtić.

Osumnjičeni su suočeni s ukupno 828 optužbi za iskorištavanje djece, a neki od njih su seksualno zlostavljali četiri životinje. Vlasti su priopćile kako su članovi mreže snimali sadržaj i objavljivali ga na internetu.

Jedan od osumnjičenika radio je u vrtiću te je tako imao pristup 30 djece.

Osumnjičeni su u dobi između 20 i 48 godina, a među njima su nogometni trener, električar, kuhar, zaposlenik supermarketa i njegovatelj osoba s invaliditetom.

Osam muškaraca uhapšeno je u Novom Južnom Velsu, a po tri hapšenja izvršena su u Kvinslandu i Zapadnoj Australiji. Policija nije iznijela detalje istraga u inostranstvu.

