Otkriven identitet bombaša iz Nešvila: Kamere snimile trenutak pre razorne eksplozije

Identitet bombaša utvrđen je na osnovu DNK analize ljudskih ostataka nađenih na mjestu eksplozije, a radi se o Entoniju Vorneru (63), koji je poginuo u eksploziji, saopštio je tužilac Don Kokrejn.

Motivi napada i dalje nisu poznati, a FBI, koji vodi istragu, ranije je saopštio da je „Vorner ličnost za koju su zainteresovani“, te da je njegov dom u gradu Entiohu pretresen.

Tamo su uzeti i uzorci DNK koji su upoređeni sa ostacima ljudskog tijela nađenim na mjestu eksplozije i utvrđeno je da se poklapaju.

Vlasti su saopštile da je eksplozija „namerni čin“ i da se radi o bombašu samoubici.

​U eksploziji u Nešvilu, koja se dogodila u rano jutro na katolički Božić, tri osobe su povređene, a 40 zgrada je oštećeno ili srušeno.

Neposredno pre eksplozije, iz bijelog kampera u kom je bila bomba, emitovana je snimljena poruka „ovo područje mora biti evakuisano“, kao i pjesma „Dauntaun“ Petule Klark.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020