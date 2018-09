Otkrivamo koje su najčešće greške u korištenju parfema

Kako bi izukli ono najbolje od vašeg parfema, ne treba voditi samo računa o količini koju ste nanijeli nego i o vrsti koju koristite.

Toaletna voda sadrži od pet do deset odsto parfemskog ekstrakta, parfemska voda sadrži 10 do 20 odsto ekstrakta, a pravi parfem sadrži do 30 odsto parfemskog ekstrakta, piše Večernji.hr.

Ovo su najčešće greške

Parfemom špricate odjeću: Osim što će parfem na tkanini brže “ispariti”, ostaviće mrlje koje ćete teško ukloniti, posebno na svjetlijoj odjeći.

Nanosite parfem preblizu koži: Jedan potisak ili dva, možda i četiri i pet, samo da što veću količinu parfema ostavite na koži tako da ju “dobro natopite” omiljenim mirisom? To je još jedna od najčešćih grešaka. Parfem biste trebali špricati s udaljenosti od oko 10 centimetara od tijela.

Previše parfema: Ničeg previše u životu nije dobro, tako ni omiljenog parfema na vašoj koži. I u ovoj situaciji manje je više, stoga imajte to na umu. Previše parfema može izazvati i glavobolju, a to želite izbjeći, bez obzira na to koliko dobro mirišete. Dva do četiri šprica su sasvim dovoljna.