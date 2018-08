Otkazana posjeta državnog sekretara: Pompeo ne ide u Sjevernu Koreju

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je večeras da je otkazao planiranu posjetu državnog sekretara Majka Pompea Sjevernoj Koreji jer nije postignut dovoljan napredak kada je riječ o denuklearizaciji Korejskog poluostrva.

"Zatražio sam od državnog sekretara Majka Pompea da sada ne ide u Sjevernu Koreju", objavio je Tramp na "tviteru".

I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

On je dodao da smatra da nije postignut odgovarajući napredak po pitanju denuklearizacije Korejskog poluostrva.

...Additionally, because of our much tougher Trading stance with China, I do not believe they are helping with the process of denuclearization as they once were (despite the UN Sanctions which are in place)... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

"Osim toga, zbog našeg mnogo težeg odnosa sa Kinom mislim da Peking više ne pomaže u toj mjeri u procesu denuklearizacije kao što su to činili ranije", napisao je Tramp.

On je dodao da će Pompeo "posjetiti Sjevernu Koreju u bliskoj budućnosti" i da će se to dogoditi kada se riješe američko-kineski trgovinski odnosi.

...Secretary Pompeo looks forward to going to North Korea in the near future, most likely after our Trading relationship with China is resolved. In the meantime I would like to send my warmest regards and respect to Chairman Kim. I look forward to seeing him soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 24, 2018

Pompeo je trebalo naredne sedmice da posjeti Sjevernu Koreju, podsjeća AFP.