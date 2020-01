Oteli djevojčicu i silovali je, spasila se tako što je prijateljima putem Snapchata poslala lokaciju

Četrnaestogodišnja djevojčica koja je oteta u Sjevernoj Kaliforniji spasena je zahvaljujući Snapchatu.

Pedesetpetogodišnji Albert Tomas Vaskez je djevojčici u utorak dao supstance koje su je onesposobile, a potom je pozvao dva drugara kako bi mu pomogli da je unese u automobil.

Vaskez je potom seksualno zlostavljao djevojčicu u automobilu, a potom su je zajedno odvezli u motel u San Hoseu gdje ju je ponovo zlostavljao.

Djevojčica je ipak uspjela putem Snapchata javiti prijateljima da je oteta te im je poslala lokaciju. Njeni pijatelji su pozvali policiju koja je ubrzo stigla do motela i to u trenutku kad ga je Vaskez napušao. On je uhapšen zbog otmice s namjerom silovanja djeteta, lažnog predstavljanja, nepristojnog čina, te silovanja nakon korištenja supstanci.

Njegovi saučesnici su optuženi za otmicu i zavjeru.

Snapchat omogućava kominikaciju korisnika, slanje fotografija i klipova, a moguće je i dijeliti lokaciju s drugima.

