Otac ubijene Srpkinje otkrio detalje kobne večeri: Tvrdi da zna ko je pucao u Ivonu

"Krivo mi je što je Ivona počela ponovo da se viđa sa svojim bivšim dečkom, što ja nisam znao. Šta god da se desilo, to nije bio razlog da ubije nevinu i slabu djevojku", kaže Veljko Jovanović, otac Ivone Jovanović (27) koja je ubijena u nedjelju uveče jednim hicem u grudi u kući svog bivšeg dečka Hristosa Panagakosa u Kvinslendu u Australiji.

Policija je saopštila da je na djevojku zasad nepoznata osoba pucala pred još oko petoro ljudi, među kojima je bio i Panagakos, da bi potom svi pobjegli sa lica mjesta nakon što su pozvali hitnu pomoć.

Djevojka je od posljedica ranjavanja preminula u bolnici, a njen bivši dečko uhapšen je iste večeri kada se vraćao u svoj stan i zadržan je u policiji.

Veljko Jovanović, slomljen od tuge i bola, potvrdio je za Blic da je njegova ćerka te kobne večeri bila kod svog bivšeg momka, sa kojim je vezu prekinula prije pet godina. Iako se Panagakos još uvijek ne vodi kao osumnjičeni, Ivonin otac siguran je da je on taj koji je povukao oroz.

- Ona je ponovo počela da se viđa sa njim, što ja nisam znao. Koliko sam čuo, Ivona je te večeri bila u drugoj prostoriji sama s njim, ostali ljudi koji su bili u stanu s njom nisu imali ništa. Šta god da je bilo, nije razlog da je ubije. To je bolesno. Znao sam od prije i da se drogira i da prodaje drogu. Krivo mi je što je Ivona ponovo počela da se viđa sa njim, i to platila životom, a nas je ostavila da patimo do kraja života - kaže Ivonin otac.

Policija traga za grupom ljudi koji su bili u stanu te večeri, kao i za oružjem iz kog je pucano.

- Nadam se da će ih naći. Ti ljudi nisu pucali, ali su pobjegli umjesto da zovu hitnu pomoć i možda da joj spasu život - kaže Veljko. - Ivona je bila nasmijana i dobrodušna djevojka. Kako mi je, ne mogu opisati. Pola mene je umrlo, srce i duša me boli - slomljen je Ivonin otac.

Australijska policija je u okviru istrage ubistva Ivone kao dokaz objavila ćebe kojim je njen bivši dečko bio ogrnut kada ga je policija privela.

