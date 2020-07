Otac ubijen dok je šetao sa kćerkom: Zajedno su prešli ulicu držeći se za ruke, onda se začuo pucanj

Snimak je podijelio Rodni Harison, policajac iz Njujorka, a na njemu se vidi kako Entoni Robinson (29) prelazi preko pješačkog prelaza oko 17.50 sati u nedjelju.

Dok kćerku drži za ruku, Robinson gleda u crni sedan koji usporava pored njega, vjerovatno želeći da provjeri da li će vozač možda skrenuti ka njima.

Međutim, vozač nastavlja da vozi pored oca i kćerke dok prelaze ulicu.

Na kraju pješačkog prelaza, Robinson se okreće ka kćerki i govori joj nešto, okrećući leđa sedanu.

U tom trenutku napadač vadi pištolj i kroz prozor puca, pogađajući oca.

Dok Robinson pada na ulicu, njegova uplašena kćerka počinje da trči niz ulicu, očigledno nepovrijeđena.

Robinson je proglašen mrtvim na licu mjesta.

On Sunday, July 5th, police officers from the 44th Precinct responded to a 911 call for a male shot at Sheridan Avenue and East 170th Street. pic.twitter.com/kiEmmJfuEW

— Chief Rodney Harrison (@NYPDDetectives) July 6, 2020