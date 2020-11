Otac koji je držao djecu kao taoce se predao: Sinu stavio nož pod grlo, hitno prevezeni u bolnicu

Kako su izvestili ruski mediji, čovjek je oko 13 časova izbacio ženu iz kuće, zbog sumnje da ga je varala, a potom se u stanu zaključao sa šestoro njihove djece i prijetio da će sve da ih pobije.

Djeca, od kojih najmlađe ima samo tri godine, a najstarije 15 satima su bili zatočeni u porodičnom stanu.

Policija je ispred stana satima pokušavala da pregovara sa ocem, ali je on uporno prijetio da će sekirom iskasapiti djecu.

Nakon višečasovne drame, otključao je vrata i policija je upala i izvela djecu napolje. Iako, prema prvim informacijama, nijedno dijete nije povređeno, oni su hitno prevezeni u bolnicu kako bi bili pregledani.

In Kolpino outside St. Petersburg a man is holding six children hostage. He chased their mother out of the home and is threatening them with an axe and a knife. https://t.co/38cG5Ra4ud

— X Soviet (@XSovietNews) November 24, 2020