Otac je s ćerkom u naručju skočio pod voz, samo pukom srećom devojčica je preživela

Pukom srećom djevojčica se našla u prostoru između voza i šina i preživjela, dok je otac na mjestu proglašen mrtvim.

Kamere telefona zabilježele su akciju spasavanja djevojčice nakon ovog incidenta koja je plakala i dozivala svog oca, a na video snimku užasa se jasno može vidjeti kako dva mlada momka puze po šinama kako bi izvukli djevojčicu.

Djevojčica je bezbjedno izvučena sa nekoliko posekotina na licu i vraćena na platformu željezničke stanice. Izgleda da je preživjela jer je ostala između prednjih točkova voza, rekao je jedan od svjedoka.

"Za Boga miloga, završila je ispod voza, ispod točkova! Ovako je uspjela da preživi", rekao je jedan svjedok za njujoršku ABC stanicu VABC.

Heroic bystanders rescue girl after father dies jumping in front of New York City subway train.

— ABC News (@ABC) September 23, 2019