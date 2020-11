Osuđen zatvorenik koji je silovao i ubio pedofila da bi vidio kako je bilo žrtvama

Zatvorenik koji je silovao i ubio drugog zatvorenika, "najgoreg pedofila u Britaniji", osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubistva, a sudija je stravično ubistvo opisao kao "sadističko".

Pol Ficdžerald (30) je rekao da je ubistvo Ričarda Hakla (33) u oktobru 2019. godine bilo "poetska pravda" jer je ubijeni silovao 200 mališana.

- Ovo je čovek koji je silovao i zlostavljao decu zabave radi. Mogao je i da ih ubije kada im je već taj užas načinio. Kada je bio dole sa spuštenim pantalonama, znao je šta ga čeka, siguran sam da nije uživao. Ja znam kakav je to osećaj, ali on nije. Silovao sam ga čisto da zna kako je to - ispričao je Ficdžerald psihijatru.

Obojica su služila kaznu u zatvoru u Istočnom Jorkširu, prenosi Rt.

Ficdžerald je zadavio Hakla električnim kablom, stavio mu olovku kroz nos i nabio je do mozga žrtve. Takođe, prema rečima tužioca, gurnuo mu je i kuhinjski pribor u anus.

Ubica je takođe priznao zatvorskom osoblju da je želeo da skuva delove tela žrtve, ali se "previše zabavljao".

Sudija je opisao Ficdžeralda kao "psihopatu" koji "uživa u zamišljanju mučenja, silovanja, ubijanja, pa čak i jedenja drugih".

Osuđeni ubica moraće da odleži najmanje 34 godine pre nego što ispuni uslove za uslovnu kaznu.

Da podsetimo, britanski mediji prenose da je Ficdžerald osuđen 2009. godine na zatvorsku kaznu zato što je napao ženu dok je šetala psa. Sa druge strane, Hakl, koji je radio honorarno kao fotograf, zlostavljao je ranjivu decu dok je volontirao u sirotištima u Maleziji.