Oslobođeno više od 300 otetih učenika u Nigeriji

Više od 800 učenika bilo je u vladinoj srednjoj školi za nauku u Kankari, kada su je 11. decembra napali naoružani muškarci. Više stotina je pobjeglo, a vjerovalo se da je preko 330 đaka u zarobljeništvu, prenio je AP.

- Trenutno je 344 učenika pušteno i predato operativcima obezbjeđenja. Mislim da možemo reći da smo vratili većinu dječaka, ako ne i sve - rekao je Masari.

Vijest o oslobađanju stigla je ubrzo nakon objavljivanja video-snimka džihadističkih pobunjenika Boko Harama koji navodno prikazuje otete dječake. Boko Haram je preuzeo odgovornost za otmicu.

Nigerian security forces rescue more than 300 schoolboys kidnapped by gunmen.Security forces on Thursday rescued nearly 350 schoolboys who had been kidnapped by suspected Islamist gunmen in northern Nigeria #BokoHaram #Nigeria pic.twitter.com/Zi5lTQAz4i

— Fourth Television (@4thTelevision) December 18, 2020