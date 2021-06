Ošamario Makrona pa osuđen na četiri mjeseca zatvora

Tarelu je izrečena zatvorska kazna u trajanju od 18 mjeseci, ali je od toga 14 uslovno.

On je pred sudom izjavio da je tako reagovao jer predsjednik zastupa "sve što je trulo u Francuskoj".

French President Emmanuel Macron was slapped across the face by a man during a trip to southeast France on Tuesday. Macron approached a barrier to shake hands with a man who slapped the 43-year-old across the face in the village of Tain-l´Hermitage in the Drome region. pic.twitter.com/tk8VYwMo5m

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 8, 2021