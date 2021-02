Opasniji od Bin Ladena: Evo ko je "Mač osvete", Saif al-Adel (60) novi vođa Al Kaide!

"Vjeruje se da je krvožedni Saif al-Adel novi vođa Al Kaide i da regrutuje borce Islamske države, kao i da izaziva strah od zvjerstava širom Zapada. Radi se o bivšem egipatskom generalu (60) za koga se vjeruje da je genijalan i nemilosrdan strateg i preuzeće vođenje organizacije od Ajmana Zavahirija", piše britanski Miror.

Visoki britanski ekspert za terorizam rekao je za taj list da je, u poređenju sa Zavahirijem, "Al-Adel mnogo efikasniji lider, u najmanju ruku je egal sa Osamom bin Ladenom, ako ne i opasniji od njega".

EXCLUSIVE: New Al-Qaeda boss known as Sword of Revenge is 'worse than Osama bin Laden'https://t.co/AZGGa4hzFv

