Opasna vježba bombardovanja Rusije

Na avio-bazu Ferford u Velikoj Britaniji sletjela su dva američka strateška bombardera B-52H „stratofortres“.

Avioni su poletjeli s avio-baze Barksedejl u Luizijani i prizemljili se jutros na britanskom aerodromu, navodi resurs za nadgledanje „Mil radar“.

​Prema navodima tog resursa, još tri američka bombardera B-52 prebačena su u Veliku Britaniju tokom posljednja dva dana.

Strateški bombarder B-52H „stratofortres“ bio je uočen 15. marta u blizini ruske granice iznad Baltičkog mora, kod Kalinjingradske oblasti. Prema navodima avio-dispečerskih resursa, avion je izveo imitaciju bombardovanja ruske flote.

​Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je B-52 leteo iznad neutralnih voda Baltičkog mora, ne približavajući se na rastojanje manje od 150 kilometara od ruske granice.



Ministarstvo je, takođe, navelo da se avion udaljio čim je protivvazdušna odbrana počela da ga prati. B-52 se proizvodio u periodu od 1952. do 1962. godine kao strateški bombarder koji može da prenese dve termonuklearne bombe velikog kapaciteta do bilo koje tačke u Sovjetskom Savezu. On je i danas glavni bombarder američke udaljene vojne avijacije.