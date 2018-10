Olujna kiša sa gradom zahvatila Italiju VIDEO

Dijelovi južne i centralne Italije su u pripravnosti danas nakon talasa lošeg vremena koji je pogodio zemlju tokom vikenda, donoseći grad, poplave i jak vjetar.

Civilna zaštita izdala je narandžasto upozorenje za cijeli region Kalabrije, a u Napulju i ostalim gradovima škole su zatvorene.

Narandžasto upozorenje je na snazi i u većini Molizea i dijelovima Baliskate i Pulje, dok je žuto upozorenje, što je nešto manja opasnost, izdato za Abruco, Kalabriju, Siciliju i Lacio, piše list "Lokal".

U Rimu, višemjesečno toplo vrijeme naglo je sinoć prekinuto olujnim nevremenom i gradom zbog kojih su ulice pobijelile.

Nekoliko vozača automobila ostalo zaglavljeno je u vodi ili ledu, a usljed velikog priliva vode sinoć su zatvorene skoro sve stanice metroa i manji broj nadzemnih stanica. Situacija se jutros stabilizovala.

Voda je poplavila i Baziliku San Sebastijana, gdje je oko 50 centimetara vode pokrilo pod ove istorijske građevine.

Storm runoff and huge amounts of hail in Rome, Italy last night, October 21! Video: Massimo Ribecca pic.twitter.com/fx2g0Vwu6Q

— severe-weather.EU (@severeweatherEU) October 22, 2018