Oluja potopila Nju Orleans, ulice i stambeni objekti pod vodom

Gradonačelnica Nju Orleansa Latoja Kantrel rekla je da je za tri sata u tom gradu palo 21,3 centimetara kiše i proglasila je vanredno stanje, prenosi AP.

New Orleans is flooding — and there's a potential hurricane coming this weekend https://t.co/tysAsbVH2I pic.twitter.com/oiXqsMW7nu

Zvaničnici su upozorili građane da ostanu u kućama, provere da li imaju namirnice za naredna tri dana, kao i da li su kanalizacioni sistemi čisti.

Upozorili su i da bi vodostaj rijeke Misisipi mogao da poraste do 6,1 metara što, kako kažu, i nije najgori slučaj.

Poplave su zabilježene i u južnoj Luizijani, gdje se duž reka postavljaju kese sa pjeskom.

Thunderstorms and flash flooding hit New Orleans, submerging cars and buildings, forcing some to close, as authorities rescued a driver and warned of possible tornadoes. Officials asked residents to stay off the roads until the end of the storm. https://t.co/whEE6cK009 pic.twitter.com/UtbjLa2b3g

— ABC News (@ABC) July 10, 2019