Oluja iz Španije se seli ka Balkanu

Oluja Filomena zbog koje je prošle nedjelje Madrid bio paralisan snijegom, seli se preko Sredozemlja, već je zahvatila istočne dijelove Balkana i nastavlja preko Srbije prema Grčkoj i Turskoj.

Zbog Filomene je u Madridu pala nezapamćena količina snijega, a temperatura se spuštala i do rekordnih -36 stepeni.

Bio je to prvi snijeg u Madridu za posljednjih 10 godina, a napadalo ga je oko pola metra. Toliko snijega glavni grad Španije nije zabiležio u posljednjih 50 godina. Istovremeno je na Gibraltaru za samo dva dana pala mjesečna količina kiše.

Meteorološkinja i kolumnistkinja hrvatskog portala Indeks Dunja Maz kaže da se posljednjih godina uvriježilo pravilo da se uragani preimenuju i kada kao vantropski cikloni dolaze u Evopu, a imena im daju zemlje koje se prve nađu na njihovom udaru.

"Ali, zvali mi taj ciklon Filomena ili ne, činjenica je da je to isti sistem, iako je u međuvremenu, prolaskom kroz Sredozemlje, doživio nekoliko promjena. On je sada došao do Jonskog i Egejskog mora i nastavlja dalje prema istoku. Tim krajevima, prvenstveno Turskoj, ali i dijelu Grčke, donijeće neuobičajene padavine", kaže Dunja Mraz.

Dodaje da su to relativno neuobičajene situacije za ovaj dio svijeta, ali podsjeća da je posljednjih zima već bilo snažnih oluja koje su donijele nezapamćene snjegove u južne dijelove Evrope, pa i do sjevera Afrike.

Dunja Mraz navodi da će premještanje ovog ciklonalnog sistema prema istoku sa zapada prouzrokovati povlačenje hladnog vazduha sa sjevera, iz polarnog kruga, prema jugu, i da se taj izrazito hladan ledeni talas očekuje i u Hrvatskoj.