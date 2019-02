Olakšano otpuštanje radnika sa visokim primanjima

Riječ je o mjerama čiji je cilj ohrabrivanje finansijskih institucija, koje su sada u Londonu, da nakon "Bregzita" pređu u Frankfurt.

Vlada strahuje da bi strogi njemački zakoni o radu, prema kojima je teško otpustiti radnika bez razumnog objašnjenja, mogli dovesti Frankfurt u nepovoljan položaj u trci za privlačenje banaka koje napuštaju London.

Zakon će se primjenjivati samo na zaposlene čija zarada godišnje premašuje 221.400 evra bez bonusa i radnike kompanije čiji balans stanja premašuje 15 milijardi evra.

Prema procjeni Vlade, oko pet hiljada radnika, većinom u oblasti finansija, potpada pod ovaj kriterijum.

Poslodavci će sada moći da otpuste te radnike u zamjenu za odgovarajuću otpremninu, ali bez obrazloženja ili argumenata koji opravdavaju otpuštanje, a što se trenutno odnosi na sve radnike u Njemačkoj.

Ukoliko Britanija napusti EU 29. marta banke sa sjedištem u Britaniji potencijalno će izgubiti takozvana "pasoška prava" (passporting rights) koja im omogućavaju da posluju širom EU iz baze u Londonu.

Neke banke već su izmjestile osoblje ili su otvorile kancelarije u EU u okviru planova za "Bregzit" 29. marta.

Na Tviteru se pojavila i mapa Velike Britanije na kojoj su obilježena mjesta u kojima će najviše radnika da izgubi posao poslije "Bregzita".



Someone has been mapping Brexit job losses...

Not a pretty sight.

— Best For Britain (@BestForBritain) February 21, 2019