Okončana drama u Frankfurtu: Aerodrom evakuisan zbog kofera, dvije osobe uhapšene

Kako javlja DW uprkos metežu koji je nastao, ispostavilo se da je prtljag bezopasan.

Britanski "Sun" navodi da su dvije osobe privedene zbog ostavljenog prtljaga, a za trećom se traga.

- Zbog akcije policije koja je u toku, dijelovi Terminala 1, regionalne željezničke stanice i prelaz ka željezničkoj stanici za dalje destinacije, zatvoreni su na aerodromu u Franfkurtu. Apelujemo na putnike da prate uputstva obezbjeđenja - objavljeno je na Twitter profilu aerodroma u Frankfurtu.

@EmiratesSupport there is a mass evacuation at frankfurt Airport because of a gun threat. What does this mean for travelers? Will flights be delayed? Refunded? Will travelers get a hotel overnight? I was planning to fly to Dubai at 8:30 pic.twitter.com/ksp3QyWgox

— Cassandra Beyer (@cassi_xo_) January 16, 2021