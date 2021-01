Ogroman požar u zgradi najvećeg svjetskog proizvođača vakcina, ima mrtvih

Požar gasi 15 vatrogasaca, rekao je šef vatrogasne službe.

Iz zgrade je spašeno troje ljudi, a uzrok požara još nije poznat.

Prema najnovijim informacijama, koje prenosi Times of India, poginulo je pet ljudi.

#Fire at @SerumInstIndia Terminal 1 , 10 fire tenders are at the spot , vaccines are safe #Pune pic.twitter.com/YGhKiaJXJZ

