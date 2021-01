Oglasio se Tramp: Ovo je rekao nakon što je Kongres potvrdio Bajdenovu pobjedu

Nedugo nakon što je američki Kongres zvanično proglasio izbornu pobjedu Džoa Bajdena, pomoćnik za društvene mreže odlazećeg predsjednika Donalda Trampa, Den Skavino, objavio je na Tviteru "izjavu predsednika Trampa o izbornoj potvrdi".

"Iako se u potpunosti ne slažem sa ishodom izbora i činjenice me podržavaju u tome, ipak će doći do uredne tranzicije 20. januara. Oduvijek sam govorio da ćemo nastaviti našu borbu kako bismo osigurali da se broje samo legalni glasovi. Iako ovo predstavlja kraj najvećeg prvog mandata u predsjedničkoj istoriji, to je samo početak naše borbe da Ameriku ponovo učinimo velikom!", izjavio je Tramp.

Podsjetimo, nakon sinoćnjih nereda kada su Trampove pristalice upale u Kapitol, pri čemu su poginule četiri osobe, Twitter je privremeno suspendovao Trampov nalog, prenosi Blic.