Oglasio se Tramp nakon napada Irana

Iranski Čuvari revolucije 'potvrđuju da su tu bazu u Iraku pogodili s desetak raketa' i najavljuju 'još snažniji odgovor' u slučaju američkog protivnapada, objavio je na Twitteru PressTV, iranska informativna mreža na engleskom jeziku.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je obaviješten o napadu na američke objekte u Iraku i 'pomno" prati situaciju, saopštila je u utorak naveče Bijela kuća.

Na Twitteru se oglasio i američki predsjednik.

- Sve je dobro! Rakete su iz Irana lansirane u dvije vojne baze koje se nalaze u Iraku. Sada se vrši procjena šteta Zasada je dobro! Do sada imamo najmoćniju i dobro opremljenu vojsku bilo gdje na svijetu! Daću izjavu sutra ujutro - napisao je Tramp.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020