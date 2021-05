Na moskovskom Crvenom trgu održana je kompletna proba za predstojeću vojnu paradu posvećenu 76. godišnjici pobjede Sovjetskog saveza u Velikom otadžbinskom ratu.

U probi su učestvovale pešadijske kolone sastavljene od 37 paradnih jedinica, više od 190 komada vojne i posebne opreme, 76 aviona i helikoptera, prenosi ruska agencija Tass.

Russian military forces go through their final dress rehearsal ahead of the 76th Victory Day parade, which will take place on the streets and in the skies of Moscow this Sunday. The world-renowned event celebrates the Soviet victory over Nazi Germany. pic.twitter.com/6bBLwls9Xc

Više od 12.000 vojnika ucestvovalo je u obuci, a u paradnim jedinicima su bili oficiri, narednici i vojnici iz raznih vojnih formacija, studenti vojnih univerziteta, kao i jedinice iz ruskog Ministarstva za vanredne situacije, Nacionalne garde i Savezne bezbjednosti.

U probi su učestvovali tenkovi T-34, oklopna vozila "tajfun", najsavremenija vozila "tajfun-PVO", borbena vozila BMP-3 i BMP-2.

Parada povodom Dana pobjede biće održana 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi.