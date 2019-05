Održan Marš besmrtnog puka

Marš Besmrtnog puka u znak sjećanja na junake Drugog svjetskog rata, održan je danas u Njujorku, petu godinu za redom.

Događaj je ove godine privukao rekordnih 2.000 učesnika - Amerikanaca, kao i potomaka veterana iz Ukrajine, Bjelorusije, baltičkih država i ostalih bivših sovjetskih republika.

"Događaji kao što je Marš besmrtnog puka su veoma važni, posebno ovdje u inostranstvu, da prenesu sjećanje na istoriju djeci koja nisu u dodiru sa svojom domovinom jer moraju da se identifikuju, da zapamte ko su", rekla je Marina Blagodar, rodom iz Odese, koja je marširala zajedno sa 16-godišnjim sinom.

Američki državljanin Frenk Džamfri, koji je učestvovao u povorci zajedno sa suprugom rođenom u Rusiji, ocijenio je da je 9. maj veliki dan.

"To su bili dani kada je Crvena armija sa saveznicima pobijedila nacističku Njemačku. Veoma je važno to zapamtiti i slaviti pobjedu čovječanstva nad nacizmom", rekao je on, dodajući da "većina Amerikanaca to ne zna".

Povorka Besmrtnog puka je manifestacija gdje ljudi nose fotografije rođaka koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Prvi marš održan je u sibirskom gradu Tjumenu 2007. godine, pod nazivom Parada pobjednika.

Marš je 2013. održan u 120 gradova, a sljedeće godine, građani 500 gradova u sedam zemalja išli su ulicama noseći slike veterana.

U SAD, manifestacije besmrtnog puka su prvo održane u Njujorku, San Francisku i Atlanti, 2015. godine, u organizaciji Ruske omladine Amerike.