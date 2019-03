Odmotava se klupko velike afere: FBI hapsi slavne Amerikance

Ovo je do sada najveći skandal vezano za upise na koledž u SAD, u koji je upleteno nekoliko najuglednijih univerziteta i milioni dolara koji su otišli u mito.

Mozak operacije

U središtu “šeme” bio je konsultant za prijem, Vilijem “Rik” Singer, osnivač firme za konsultovanje oko upisa na koledž “Edge College & Career Network”, u Njuport Biču u Kaliforniji. Singer se izjasnio krivim i njegov advokat, Donald Heler, izjavio je da njegov klijent namjerava u potpunosti da sarađuje sa tužiocima, da se kaje i da želi da nastavi sa svojim životom.

Tužioci su rekli da su roditelji Singeru plaćali mnogo novca od 2011. do prošlog mjeseca da bi podmitili trenere i administratore da lažno navedu da su njihova djeca “zvijezde” sportisti kako bi povećali njihove šanse da budu primljeni na fakultet. Singer je, između ostalog, fotošopom stavljao lica studenata koji se upisuju na fotografije osoba koje se bave sportom. Plaćeno mu je oko 25 miliona da pomogne pri upisima.

Ko je na optuženičkoj klupi?

U kriminalnoj istrazi nazvanoj “Operacija Varsiti bluz”, među optuženima su se našli glumci, direktori, jedan modni dizajner i kopredsjednik globalne pravne firme. Optužen je poznati vaterpolo trener Jovan Vavić, koji je srpskog porijekla. Uhapšena su i dva administratora za prijemne testove SAT/ACT, jedan profesor koji prati polaganje prijemnih ispita, devet trenera iz elitnih škola, jedan administrator koledža i 33 roditelja.

Među optuženima je i trener tenisa Gordon Ernst, koji je bio lični instruktor bivšoj prvoj dami Mišel Obami i njenoj kćerci Maliji. Navodno je Ernst između 2012-2018. primio više od 2,7 miliona dolara u zamjenu da primi najmanje 12 studenata u teniski tim Džordžtauna.

Među optuženima su i holivudske glumice Felisiti Hafman i Lori Loflin. Hafmanova, zvijezda serije “Očajne domaćice”, je uhapšena bez incidenta u svojoj kući, rekao je FBI. Ona je optužena da je platila 15.000 dolara lažnom dobrotvornom društvu Singera kako bi sredila da njena kćerka položi SAT test.

Loflinova, poznata po ulozi u seriji “Full House”, i njen muž, modni dizajner Mosimo Đanuli, optuženi su za mito. Par je navodno platio 500.000 dolara da se njihove dvije kćerke upišu u kajakaški tim Univerziteta južne Kalifornije, iako nisu učestvovale u njegovim aktivnostima.

Među manje poznatim imenima nalaze se bivši operativni direktor “Vin Resortsa” Gamal Abdelaziz, investitor i direktor CAA Bil MekGlašan, stručnjak za brendove Džejn Bakingem, bivši medijski zvaničnik Elizabet Kimel i vlasnik vinograda Ogastin Hjunius, čija je porodica čuvena u dolini Napa.

