Odmazda zbog ubistva generala Sulejmanija, Iran tvrdi: Više od 80 mrtvih

Rakete su lansirane sa teritorije Irana, pogođene su baze Al Asad i Irbil.

Iranska nacionalna televizija objavila je da ima više od 80 mrtvih, dok Amerikanci tvrde da nema žrtava.

Iranski predsjednik Hasan Rohani poručio je da će konačan odgovor Irana na ubistvo Kasema Sulejmanija biti protjerivanje svih američkih snaga iz regiona.

On se oglasio na Tviteru nakon što su iranske značne snage sinoć ispalile više od 10 raketa na dvije američke baze u Iraku.

- General Sulejmani se herojski borio protiv ISIL-a, al-Nusre, al-Kaide i drugih. Da nije bilo njegovog rata protiv terorizma, evropske prestonice bi sada bile u velikoj opasnosti. Naš konačni odgovor na njegovo ubistvo biće izbacivanje svih američkih snaga iz regije.

General Soleimani fought heroically against ISIS, Al Nusrah, Al Qaeda et al. If it weren’t for his war on terror, European capitals would be in great danger now.

Our final answer to his assassination will be to kick all US forces out of the region.

