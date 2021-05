Odmazda Izraela: Vojska granatirala teritoriju Libana

"Šest raketa ispaljeno je iz Libana ka sjevernom Izraelu i sve su pale na teritoriju Libana. Kao odgovor, naše artiljerijske snage pucale su ka metama koje su lansirale rakete", saopštila je izraelska vojska, prenosi "B92".

— Lebanon Times (@lebanontimes3) May 18, 2021

Eksplozije su se čule oko kibuca Misgav Am na sjeveru Izraela neposredno prije nego što je izraelska vojska saopštila da je odgovorila artiljerijskom vatrom.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji navodno prikazuje izraelski odgovor.

Nejasno je koliko je tačno raketa ispaljeno sa teritorije Libana, pošto je izraelska vojska saopštila da se radi o šest raketa, dok je AFP objavio, pozivajući se na libanske bezbjednosne izvore, da su u pitanju tri rakete.

Breaking: IDF returning fire into border communities in southern #Lebanon following rocket attack.pic.twitter.com/skbeKjPa4m

— The Intel Crab (@IntelCrab) May 17, 2021