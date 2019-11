"Odabrao je pogrešnu kuću": Super-baka pretukla provalnika koji je htio da je opljačka

Naime, provalnik iz SAD htio je da opljačka baku (82) u američkoj saveznoj državi Njujork, ali je završio u bolnici. Lopov nije ni slutio šta ga čeka, pa je u pokušaju pljačke lupao na vrata nagrađivane bodi-bilderke Vili Marfi, koja se spremala za spavanje.

Počeo je da joj lupa na vrata i tražio da zove Hitnu pomoć. Vili nije nasjela, pa je on razvalio vrata, zbog čega se gorko pokajao.

"Bilo je mračno, stara sam i sama, ali sam takođe jaka. Odabrao je pogrešnu kuću u koju će da provali", rekla je penzionerka za američke medije pokazujući bicepse.

“I’m alone and I’m old, but guess what? I’m tough.”

Willie Murphy is 82. She's a powerlifter. When a 28-yr-old man tried to break into her house - she says she took him DOWN. pic.twitter.com/MFXyrG1um0

