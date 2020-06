Od udara groma poginule 83 osobe u jednom danu

Mnoge je grom udario dok su sadili sjeme u 23 od 38 okruga države, navodi se u vladinom saopštenju, prenosi AP.

U okviru Gopalgandž 175 kilometara sjeverno od Patne, glavnog grada države, zabilježeno je čak 13 smrtnih slučajeva, saopštili su zvaničnici.

Watch #India at least 83 people lost their lives while 30 others were injured in thunderstorms and lightning that struck several parts of the #Bihar #Indian state in single day pic.twitter.com/WIIiG1E0hZ

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) June 25, 2020