Muzičar koji sebe naziva Prince Midnight odlučio je od kostiju svog pokojnog ujaka napraviti električnu gitaru.

Ujak Filip ga je, kako kaže Prince, upoznao sa svijetom metal muzike, a kako se prema ortodoksnoj religiji njegove rodne Grčke na kremaciju ne gleda s odobrenjem, ujaka je ovjekovječio na svoj način.

Filipov je kostur bio doniran lokalnom fakultetu kako bi ga studenti medicine posmatrali i na njemu učili, ali kad više od njega nisu imali koristi, vratili su ga porodici koja ga nije htjela kremirati pa je tako završio kod Princea Midnighta.

On je na grudni koš, kičmu i karlicu dodao gitarski vrat, magnete, potenciometre i svu potrebnu elektroniku i stvorio jedinu takvu gitaru u svijetu. "Ujak sad može svirati do vječnosti. On bi to htio, a ja sam veoma ponosan na svoj projekt i kako služi na čast ujaku, njegovom životu i utjecaju na mene", rekao je Midnight za Unilad.

(Index.hr)