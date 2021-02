Poplave koje su uslijedile nakon pucanja glečera natjerale su stanovništvo nizvodno na evakuaciju.

– Do sada je pronađeno sedam tijela na licu mjesta, a spasilačke operacije su u toku – rekao je Trivendra Sing Ravat novinarima u mjestu Dehra Dun, glavnom gradu države Utarkand.

Sirens blaring in Rishikesh to keep people off waters, the horror of 2013 looms large 😟

Thoughts and prayers for #Chamoli

— Abhilasha (@FernFly) February 7, 2021