Oboren avion libijske vlade, pilot stranac VIDEO

Odjeljenje LNA za medije objavilo je fotografije na kojima je, navodno, prikazan pilot kako sjedi na stolici dok mu se pruža ljekarska pomoć.

Na drugoj fotografiji prikazan je jedan od komandanata LNA Abdulsalam el Hasi, koji stoji iza povrijeđenog pilota.

Na video-snimku objavljenom na društvenim mrežama, za koji izvor iz LNA tvrdi da je autentičan, prikazan je ošamućeni pilot u krvavoj majici i jakni, tokom ispitivanja na engleskom jeziku.

Na pitanje o imenu, pilot je odgovorio nešto što je zvučalo kao DŽimi Ris, ali se njegov odgovor ne čuje jasno.

Pilot je izjavio da ima 29 godina i da je iz Portugalije, te da mu je naređeno da uništi puteve o mostove.

On je rekao da je bio u kontaktu sa čovjekom po imenu Hadi, ali da ne zna njegovo prezime.

Iz portugalskog Ministarstva odbrane saopšteno je da se ne može potvrditi nacionalnost pilota, uz napomenu da se ne radi o portugalskom vojniku.

Dopisnici Rojtersa u Lisabonu tvrde da pilot "ne zvuči kao Portugalac".

The Mirage F.1ED pilot is Portuguese and was probably ex-F-16AM pilot of #Portugal Air Force. He is not the first Portuguese mercenary of #GNA Air Force. Jose Lopes was the first one who lost his life after his Mirage F.1ED crashed due to friendly fire in June 2016. pic.twitter.com/bU5vtwjEDf

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) May 7, 2019