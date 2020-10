Objavljena uznemirujuća snimka kako Hrvat brutalno udara trudnicu jer je muslimanka

Napad se dogodio se u lokalnom kafiću u kojem su se oboje našli u isto vrijeme, a Elasmar je u trenutku napada bila u 38. sedmici trudnoće.

Lozina je prišao stolu za kojim su sjedili Elasmar i njezine prijateljice i od njih tražio novce. Kad su ga odbile, Lozina ih je fizički napao uz povike da su "oni muslimani uništili njegovu majku".

Lozina se nagnuo i šakom u glavu udario Elasmar koja je od siline udarca pala na pod. Lozina ju je nakon toga udario još najmanje 14 puta. Čak ju je i nagazio po stražnjem dijelu glave.

A heavily pregnant Muslim woman was brutally attacked by a man in a Sydney cafe.

Rana Elasmar, 38, was dining with friends when a man started punching and kicking her.

Police said the perpetrator Stipe Lozina shouted Islamophobic slurs at the women who were all wearing hijab. pic.twitter.com/IMwmYX2Y6C

