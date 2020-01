Objavljen novi snimak: Ukrajinski "boing" pogodile dvije rakete?

Taj avion nedavno je oboren nedugo nakon polijetanja sa aerodroma u Teheranu, a svo osoblje i putnici su poginuli, prenosi B92.

Sudeći prema snimku, na ukrajinski avion je prvo ispaljena jedna raketa, a nakon tridesetak sekundi još jedna.

Nakon što je i druga raketa pogodila metu, avion se nalazio u vazduhu još oko šezdesetak sekundi, nakon čega se zapalio i počeo da pada, prenosi Sputnjik.

List navodi i da je ovaj video jedan neimenovani korisnik društvenih mreža iz Irana okačio na YouTube 14. januara. Snimak je napravljen kamerom koja je bila montirana na krovu zgrade nedaleko od sela Bidkane, u predgrađu Teherana.

Security camera footage verified by the New York Times confirms that 2 missiles, fired 30 seconds apart from an #Iranian military site, hit the #Ukrainian plane. #UkrainePlaneCrash #IraniansWantRegimeChange #IranAttacks @frankgaffney @mSaleemJaved @BHL @nikosaliagas pic.twitter.com/Fuv7HX5zHg

— Gulbakh Bahrami (@GolbaxB) January 14, 2020