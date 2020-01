Velike kiše pogodile su države Viktorija, Novi Južni Vels i Kvinslend, koje su teško pogođene požarima.

Sve veće saobraćajnice zatvorene su u Kvinslendu, a zbog nevremena struje nema u dijelovima Novog Južnog Velsa.

Rain provides relief for #Australia’s scorched southeast with FLOODShttps://t.co/lRhEcGfWzX pic.twitter.com/eNzZVHwF1R

— RT (@RT_com) January 18, 2020